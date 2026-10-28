Водитель пострадал в ДТП вблизи гдовской деревни Сосно

21:04, 28 октября 2026, ПАИ

Водитель Nissan X-Trail не справился с управлением на грунтовой дороге – автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево в Гдовском районе. ДТП произошло вблизи деревни Сосно на автодороге Псков – Островцы, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Спасатели ПСО Гдова оказали водителю первую помощь и в целях защиты от переохлаждения поместили его в автомобиль. По прибытии бригады скорой помощи пострадавшего передали медикам.

На месте ДТП работают спасатели ПСО Гдова, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.