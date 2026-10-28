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Происшествия

Водитель пострадал в ДТП вблизи гдовской деревни Сосно

Водитель Nissan X-Trail не справился с управлением на грунтовой дороге – автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево в Гдовском районе. ДТП произошло вблизи деревни Сосно на автодороге Псков – Островцы, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.

  • ДТП в Гдовском округе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Гдовском округе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Гдовском округе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Гдовском округе
    Фото: ПАИ

Спасатели ПСО Гдова оказали водителю первую помощь и в целях защиты от переохлаждения поместили его в автомобиль. По прибытии бригады скорой помощи пострадавшего передали медикам.

На месте ДТП работают спасатели ПСО Гдова, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.

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