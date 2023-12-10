Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Очевидцев наезда на пешехода в Пскове ищет полиция

Очевидцев ДТП с участием пешехода в Пскове разыскивает полиция. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Очевидцев наезда на пешехода в Пскове ищет полиция. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, 16 ноября в 15 часов 31 минуту у дома № 49б на Рижском проспекте в Пскове неизвестный мужчина, предположительно на автомобиле «Хендай» тёмного цвета, совершил наезд на 71-летнюю женщину. Пенсионерка переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП водитель довёз женщину до её дома и уехал.

Всех, кто стали очевидцами этого происшествия или владеют какой-либо информацией о произошедшем, просят сообщить по телефонам 102, 59-38-40, 8-953-244-42-42.

Также водителю, ставшему участником этого ДТП, предлагается самостоятельно обратиться в Госавтоинспекцию УМВД России по городу Пскову по вышеуказанным телефонам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 декабря 2023

Более 800 тысяч рублей похитили мошенники у жителей Псковской области
10 декабря 2023

Видеорегистратор запечатлел наезд автомобиля на пенсионерку в Пскове
10 декабря 2023

Пенсионерку сбили на пешеходном переходе в Пскове
10 декабря 2023

Очевидцев наезда на пешехода в Пскове ищет полиция
10 декабря 2023

Жительница Печор фиктивно прописала иностранца
10 декабря 2023

Псковича поймали на краже продуктов из магазина
09 декабря 2023

52-летнего мужчину разыскивают в Псковской области
09 декабря 2023

Водитель погиб после ДТП с участием фуры в Невельском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...