Очевидцев наезда на пешехода в Пскове ищет полиция

12:42, 10 декабря 2023, ПАИ

Очевидцев ДТП с участием пешехода в Пскове разыскивает полиция. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 16 ноября в 15 часов 31 минуту у дома № 49б на Рижском проспекте в Пскове неизвестный мужчина, предположительно на автомобиле «Хендай» тёмного цвета, совершил наезд на 71-летнюю женщину. Пенсионерка переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП водитель довёз женщину до её дома и уехал.

Всех, кто стали очевидцами этого происшествия или владеют какой-либо информацией о произошедшем, просят сообщить по телефонам 102, 59-38-40, 8-953-244-42-42.

Также водителю, ставшему участником этого ДТП, предлагается самостоятельно обратиться в Госавтоинспекцию УМВД России по городу Пскову по вышеуказанным телефонам.