Фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…» открылся в Пушкинских Горах

19:20, 07 декабря 2023, ПАИ

Торжественное открытие II Фестиваля анимации и литературы «Пушкин и…» состоялось сегодня в Большом зале Научно-культурного центра Пушкинского заповедника в Пушкинских Горах, сообщает газета «Пушкинский край».



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



















Мероприятие началось с презентации выставки художественных работ «Страсть к эмоциям», автор которой – Пьер Анри Матисс, внук прославленного Анри Матисса. Затем прошла вторая выставка «Сотворение фильма», автор которой – художник, художник-постановщик, преподаватель, доцент кафедры режиссуры анимационного фильма факультета анимации и мультимедиа ВГИК Нина Виноградова.

Затем гостей и участников фестиваля поприветствовали глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова, директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич, директор фестиваля Анна Моденова, а также аниматор кукольных фильмов в киностудии «Союзмультфильм», режиссёр объёмной анимации на студии «Кристмас Филмз» и киностудии «Союзмультфильм» Наталья Дабижа.

Перед зрителями выступили: писатель, музыкант, актёр, автор и исполнитель песен, лидер группы «Зимовье Зверей» и «Сердолик» Константин Арбенин; актриса театра и кино, солистка Санкт-Петербургского государственного театра имени Фёдора Шаляпина Мария Елизарова; оперный и эстрадный певец, актёр, солист Оркестра штаба Западного военного округа Михаил Кузнецов и коллектив Дома детского творчества имени Назаровой из Островского района.

Торжественный вечер завершился показом фильма «Щелкунчик» (режиссёр Борис Степанцев, 1973).

Напомним, в течение двух дней, 8 и 9 декабря, в Научно-культурном центре будут проходить конкурсные и ретроспективные показы анимационных фильмов. По словам организаторов фестиваля, вход на все показы свободный. Итоги конкурса проведут в воскресенье, 10 декабря. Тогда же состоится и официальное закрытие фестиваля.

Сообщалось, что в программу фестиваля вошли 30 новых мультфильмов.

II фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…» в Псковской области проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Пушкинский заповедник выступает партнёром этого большого проекта.