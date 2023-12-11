Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Потребность в многозадачных сотрудниках в Псковской области выросла на 89%

Потребность бизнеса Псковской области в многозадачных сотрудниках выросла на 89%. Такие данные следуют из исследования, проведенного резидентом «Сколково» Robovoice совместно с рекрутинговой платформой hh.ru.

Как объясняют эксперты, такая ситуация — результат сильного кадрового голода в большинстве отраслей российской экономики. Из-за него спрос на навык «многозадачность» в России за два года вырос почти в три раза (+181% за январь — октябрь 2023 года к аналогичному периоду 2021 года). В Псковской области потребность в многозадачных сотрудниках тоже выросла: +89% год к году.

«Дефицит рабочей силы в России привел к аномально низкому уровню безработицы и росту зарплат в большинстве отраслей экономики, но не обошлось и без побочных эффектов. В условиях подорожания труда многие компании, главным образом малый бизнес и растущие стартапы, испытывают проблемы с наймом нужного количества персонала для выполнения имеющегося объема работ и ожидают от каждого нового сотрудника большей вовлеченности, в том числе в те рабочие процессы, к которым обладатели той или иной профессии раньше не имели отношения», — отмечает руководитель пресс-службы hh.ru в СЗФО Мария Бузунова.

С начала года о навыке многозадачности в своих резюме сообщали 5,8% россиян и 4,3% жителей Псковской области. При этом сами работодатели указывали важность этого навыка чаще: в 8,3% и в 7% вакансиях соответственно. 

Наибольшую потребность в кросс-функциональных специалистах в этом году испытывали организации культуры и искусства, предприятия ЖКХ, некоммерческие организации (НКО), компании финансового сектора (в частности, управление активами), государственные организации, образовательные учреждения, строительные и девелоперские организации, гостинично-ресторанный сектор, предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности, организации медиаиндустрии (СМИ, реклама, PR) и сельскохозяйственная отрасль.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 декабря 2023

Выставка-ярмарка «Коляда» откроется в Пскове 20 декабря
11 декабря 2023

Псковичей приглашают в тур по новостройкам
11 декабря 2023

Россияне увеличили траты на новогодние украшения
11 декабря 2023

Псковских предпринимателей приглашают принять участие в бизнес-миссии в Таджикистан
11 декабря 2023

Город Дно украсили к Новому году
11 декабря 2023

До -3 градусов ожидается сегодня в Пскове
11 декабря 2023

Более 40% псковских работодателей выплатят премии работникам по итогам года
11 декабря 2023

Электроэнергию временно отключат в нескольких деревнях Усвятского района

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...