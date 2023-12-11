Потребность в многозадачных сотрудниках в Псковской области выросла на 89%

09:26, 11 декабря 2023, ПАИ

Потребность бизнеса Псковской области в многозадачных сотрудниках выросла на 89%. Такие данные следуют из исследования, проведенного резидентом «Сколково» Robovoice совместно с рекрутинговой платформой hh.ru.

Как объясняют эксперты, такая ситуация — результат сильного кадрового голода в большинстве отраслей российской экономики. Из-за него спрос на навык «многозадачность» в России за два года вырос почти в три раза (+181% за январь — октябрь 2023 года к аналогичному периоду 2021 года). В Псковской области потребность в многозадачных сотрудниках тоже выросла: +89% год к году.

«Дефицит рабочей силы в России привел к аномально низкому уровню безработицы и росту зарплат в большинстве отраслей экономики, но не обошлось и без побочных эффектов. В условиях подорожания труда многие компании, главным образом малый бизнес и растущие стартапы, испытывают проблемы с наймом нужного количества персонала для выполнения имеющегося объема работ и ожидают от каждого нового сотрудника большей вовлеченности, в том числе в те рабочие процессы, к которым обладатели той или иной профессии раньше не имели отношения», — отмечает руководитель пресс-службы hh.ru в СЗФО Мария Бузунова.

С начала года о навыке многозадачности в своих резюме сообщали 5,8% россиян и 4,3% жителей Псковской области. При этом сами работодатели указывали важность этого навыка чаще: в 8,3% и в 7% вакансиях соответственно.

Наибольшую потребность в кросс-функциональных специалистах в этом году испытывали организации культуры и искусства, предприятия ЖКХ, некоммерческие организации (НКО), компании финансового сектора (в частности, управление активами), государственные организации, образовательные учреждения, строительные и девелоперские организации, гостинично-ресторанный сектор, предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности, организации медиаиндустрии (СМИ, реклама, PR) и сельскохозяйственная отрасль.