Названы самые высокооплачиваемые вакансии года в Псковской области – исследование

08:11, 23 ноября 2023, ПАИ

Стали известны профессии с самой высокой и самой низкой зарплатой в текущем году в Псковской области. Об этом свидетельствуют данные исследования HeadHunter.

Возглавляет рейтинг самых «дорогих» профессий Псковской области 2023 года технический директор. Таким специалистам местный бизнес в среднем готов платить 400 000 рублей в месяц. Также самыми высокооплачиваемыми в этом году в Псковской области стали различные топ-менеджерские должности: руководитель группы ИТ-разработки (от 350 00 рублей), генеральный директор (более 125 000), операционный директор (115 000), руководитель строительного проекта (105 000).

Среди представителей рабочих профессий, которые вошли в топ-15 тех, кто получает зарплату кратно выше рынка в Псковской области в 2023 году, входят токарь (более 120 000 рублей), сварщик (более 117 500 рублей), геодезист (от 115 00 рублей), водитель (от 100 000), курьер (от 99 900), оператор станков с ЧПУ (96 000).

Между тем есть и профессии, где уровень зарплаты ниже средней по рынку Псковской области (39 677 рублей). Так, одни из самых низких зарплат в 2023 году работодатели Псковской области предлагали уборщикам, воспитателям и няням в детских садах, хостес. Также в рейтинг самых низких предлагаемых зарплат попали аудиторы, журналисты, психологи, полицейские, по данным сервиса HH.