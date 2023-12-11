В России вступили в силу правила сдачи загранпаспортов при запрете на выезд

10:27, 11 декабря 2023, ПАИ

Правила сдачи загранпаспортов для россиян, которым временно ограничили право на выезд, вступили в силу 11 декабря. Соответствующее постановление Правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Россияне обязаны сдать заграничный паспорт на хранение в течение пяти дней после уведомления об ограничении выезда из страны. Сдать документ можно в орган власти, который выдавал его (например, МВД, МИД или ФСБ) или в государственную организацию, которая применила ограничение на право выезда из страны. При сдаче загранпаспорта оформляется акт приёма-передачи в двух экземплярах, один из которых выдаётся гражданину, а второй остаётся у уполномоченного органа.

Получить обратно документ можно после отмены ограничения на выезд или по истечении его срока действия. Возвратят загранпаспорт в день обращения под личную подпись в журнале учёта или в течение пяти рабочих дней, если заявление подано не по месту хранения документа.

Напомним, 13 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий нормы о признании паспортов россиян недействительными, а также об ограничениях на выезд для некоторых категорий граждан.

Ранее сообщалось, что в России предложили отменить НДС на мандарины и ёлки, а депутаты Госдумы России на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о запрете работодателю расторгать трудовые отношения с родителем, в одиночку воспитывающим ребёнка в возрасте до 16 лет.