Девять человек эвакуировали из-за пожара в доме на улице Маргелова в Пскове

10:03, 11 декабря 2023, ПАИ

Пожар произошёл в квартире на восьмом этаже в доме на улице Генерала Маргелова в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Пожарные эвакуировали девять человек, среди которых было два ребёнка.

«Благодаря грамотным и слаженным действиям пожарных удалось быстро ликвидировать возгорание и не допустить распространение огня на соседние квартиры», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за аварийного режима работы сетевого фильтра. В результате происшествия никто не пострадал.