Девять человек эвакуировали из-за пожара в доме на улице Маргелова в Пскове
Пожар произошёл в квартире на восьмом этаже в доме на улице Генерала Маргелова в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Пожарные эвакуировали девять человек, среди которых было два ребёнка.
«Благодаря грамотным и слаженным действиям пожарных удалось быстро ликвидировать возгорание и не допустить распространение огня на соседние квартиры», – говорится в сообщении.
По предварительной информации, возгорание произошло из-за аварийного режима работы сетевого фильтра. В результате происшествия никто не пострадал.
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