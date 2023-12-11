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Происшествия

Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали три пожара за минувшие сутки в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки. Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

В двухэтажном здании гостиницы на улице Дружбы в Великих Луках на первом этаже огонь повредил фритюрницу. Причина возгорания устанавливается. Эвакуировали 24 человека, дальнейшего распространения пожара не допустили.

Хозяйственная постройка сгорела на улице Шарикова в Локне. При тушении пожара обнаружили труп 60-летнего мужчины. Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении.

Кроме того, произошло возгорание хозяйственной постройки в деревне Спицино в Гдовском районе. Сгорела кровля, но саму постройку спасли. Причины возгорания устанавливаются.

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