Явка на выборы президента России в Псковской области ожидается на уровне 70% – Илья Стрелков

11:26, 11 декабря 2023, ПАИ

Явка на выборы президента Российской Федерации в Псковской области ожидается на уровне 70%. Об этом ПАИ сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководитель экспертного клуба «Псковский регион» Илья Стрелков.

«Это будут первые президентские выборы в России, которые пройдут в формате трехдневного голосования. Голосование в течение трех дней уже становится для нашей избирательной системы традиционным. Формат хорошо зарекомендовал себя на предыдущих выборах: удобно для избирателя, повышает явку на голосовании, дает возможность проголосовать каждому жителю Псковской области», – отметил он.

Также Илья Стрелков добавил, что с большой долей вероятности в президентскую кампанию в Псковской области снова будет применено дистанционное электронное голосование.

«Судя по результатам голосования на губернаторских выборах в сентябре, нашим избирателям ДЭГ понравилось. Это надежная, защищенная и удобная система. И еще один выборный механизм для повышения явки при голосовании», – сказал он.

Кроме того, Илья Стрелков отметил, что федеральные эксперты прогнозируют высокую активность на выборах в марте. Прежде всего это связано с высоким уровнем выборов и интересом населения к общему политическому курсу страны.

«Я предполагаю, что нашему региону стоит ожидать явку около 70%. Это подтверждают результаты социологических опросов, которые проходят сейчас. Интерес к мартовским выборам огромен. Уверен, что жители Псковской области проявят максимальную активность при голосовании на выборах президента РФ», – подчеркнул эксперт.

Ранее Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года.

Владимир Путин также будет принимать участие в весенних выборах. О своём намерении выдвигать кандидатуру на новый президентский срок он сообщил герою ДНР Артёму Жоге после церемонии вручения золотых звёзд Героям России в Кремле. В связи с этим инициативная группа по выдвижению Владимира Путина сообщила о подготовке к выборам президента.