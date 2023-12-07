Выборы президента в России пройдут 17 марта

10:34, 07 декабря 2023, ПАИ

Совет Федерации назначил выборы президента России на весну следующего года. Решение было принято 7 декабря в ходе пленарного заседания, пишет РИА Новости.

«Назначить выборы президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года», – говорится в тексте постановления, которое внёс на рассмотрение палаты комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.

Постановление вступит в силу со дня его официального опубликования.

Как пояснил ранее первый заместитель председателя конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев, решение о проведении многодневного голосования на выборах президента принимает ЦИК РФ. Сенатор отмечал, что праздничный день в день выборов не объявляется.