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Политика

Выборы президента в России пройдут 17 марта

Совет Федерации назначил выборы президента России на весну следующего года. Решение было принято 7 декабря в ходе пленарного заседания, пишет РИА Новости.

Фото: Андрей Степанов / ПАИ

«Назначить выборы президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года», – говорится в тексте постановления, которое внёс на рассмотрение палаты комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.

Постановление вступит в силу со дня его официального опубликования.

Как пояснил ранее первый заместитель председателя конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев, решение о проведении многодневного голосования на выборах президента принимает ЦИК РФ. Сенатор отмечал, что праздничный день в день выборов не объявляется.

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