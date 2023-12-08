Владимир Путин будет участвовать в президентских выборах в 2024 году
Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, пишут федеральные СМИ.
О своём намерении выдвигать кандидатуру на новый президентский срок Владимир Путин сообщил герою ДНР Артёму Жоге после церемонии вручения «Золотых звёзд» Героям России в Кремле.
Отметим, что выборы президента России продлятся три дня – с 15 по 17 марта.
Ранее сообщалось, что 78 % россиян планируют принять участие в выборах президента России.
Сообщалось также, что 14 декабря Владимир Путин проведёт прямую линию и ежегодную большую пресс-конференцию.
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