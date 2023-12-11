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Политика

Формат трехдневного голосования уже хорошо отработан – Наталья Исакова

Практика организации голосования на выборах в течение трех дней за последние годы хорошо отработана, заявила член Общественной палаты России Наталья Исакова, комментируя решение ЦИК РФ о трехдневном голосовании на президентских выборах в марте 2024 года.

Наталья Исакова уверена в удобстве трехдневного голосования

«Трехдневное голосование на выборах президента будет применяться впервые в современной истории России. Следует отметить, что практика организации голосования на выборах в течение трех дней за последние годы хорошо отработана и является уже привычной для избирателя», – сказала Наталья Исакова.

Такой формат удобен для избирателей, которые получают возможность проголосовать не только в удобное для себя время, но и день, считает член Общественной палаты России. «Обстоятельства бывают разные, три дня – это достаточный период для того, чтобы изыскать возможность и отдать свой голос на выборах. Именно при таком формате большее количество граждан смогут принять участие в голосовании. По мнению экспертов, высокая явка является одним из показателей доверия избирателей к выборам», – подчеркнула она.

Совет Федерации назначил датой президентских выборов 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить в течение трех дней: 15, 16, 17 марта. Владимир Путин заявил, что будет участвовать в выборах президента России.

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