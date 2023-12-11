Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Фрагменты фресковых орнаментов открыли во время реставрации Святогорского монастыря в Пушкинских Горах

Фрагменты фресковых орнаментов открыли в Святогорском Свято-Успенском мужском монастыре XVI века в Пушкинских Горах во время реставрационных работ, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».

Фрагменты фресковых орнаментов открыли во время реставрации Святогорского монастыря в Пушкинских Горах. Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»

Отмечается, что во время предпроектных работ в Святогорском монастыре проводилось лазерное сканирование. Это новейший метод получения 2D и 3D моделей объекта. В процессе работы приборов создаётся облако точек с пространственными координатами, которые в итоге дают объёмное изображение. Полученная модель объекта может содержать от нескольких тысяч до нескольких миллионов координатных точек, при этом измерения проходят с точностью до миллиметра. Обследование позволяет с минимальными затратами времени получить информацию сразу о значительной части объекта.

Трёхмерное сканирование объектов позволяет создавать цифровые модели отдельных зданий и сооружений, комплексов и территорий. Это возможность получить точные данные при работе со сложными архитектурными формами, подчеркнули в АНО.

Ранее сообщалось, что вопросы реставрации Святогорского Успенского монастыря обсудили на совещании, в котором, в частности, приняли участие митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, настоятель Святогорского монастыря игумен Василий (Бурков), первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области» Денис Василенко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 декабря 2023

Фрагменты фресковых орнаментов открыли во время реставрации Святогорского монастыря в Пушкинских Горах
11 декабря 2023

Глава Лядской волости поблагодарил Михаила Ведерникова за поддержку в строительстве досугового центра
11 декабря 2023

Новогодние мастер-классы пройдут в Псковском музее в выходные
11 декабря 2023

Игорь Иванов – о выставке «Россия»: Здесь ощущается величие страны
11 декабря 2023

Новогодний «Запорожец» появился в Пскове
11 декабря 2023

Пропавшего 72-летнего москвича ищут в Псковской области
11 декабря 2023

Приглашаем на прогулку по предновогоднему вечернему Пскову
11 декабря 2023

Более четырёх тысяч программ доступно псковским детям в навигаторе допобразования

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...