Фрагменты фресковых орнаментов открыли во время реставрации Святогорского монастыря в Пушкинских Горах

19:27, 11 декабря 2023, ПАИ

Фрагменты фресковых орнаментов открыли в Святогорском Свято-Успенском мужском монастыре XVI века в Пушкинских Горах во время реставрационных работ, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».

Отмечается, что во время предпроектных работ в Святогорском монастыре проводилось лазерное сканирование. Это новейший метод получения 2D и 3D моделей объекта. В процессе работы приборов создаётся облако точек с пространственными координатами, которые в итоге дают объёмное изображение. Полученная модель объекта может содержать от нескольких тысяч до нескольких миллионов координатных точек, при этом измерения проходят с точностью до миллиметра. Обследование позволяет с минимальными затратами времени получить информацию сразу о значительной части объекта.

Трёхмерное сканирование объектов позволяет создавать цифровые модели отдельных зданий и сооружений, комплексов и территорий. Это возможность получить точные данные при работе со сложными архитектурными формами, подчеркнули в АНО.

Ранее сообщалось, что вопросы реставрации Святогорского Успенского монастыря обсудили на совещании, в котором, в частности, приняли участие митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, настоятель Святогорского монастыря игумен Василий (Бурков), первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области» Денис Василенко.