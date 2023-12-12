Житель Новосокольников сел на пять лет за убийство приятеля кружкой

13:28, 12 декабря 2023, ПАИ

Новосокольнический районный суд вынесен обвинительный приговор в отношении ранее судимого 28-летнего жителя Новосокольники, обвиняемого в нанесении побоев и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.



Ночью 4 января подсудимый избил приятеля кочергой. А следующей ночью уже нетрезвый молодой человек до смерти избил того же знакомого металлической кружкой.



Подсудимый вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал полностью, раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год. В счет возмещения морального вреда взыскано 750 000 рублей.