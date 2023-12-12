Борис Елкин: Работа по вывозу снега будет усилена

15:59, 12 декабря 2023, ПАИ

В ближайшие дни в Пскове ожидается оттепель, в связи с чем важно оперативнее вывозить снег с улиц города. Об этом заявил глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове.

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«Во время оттепели, чтобы уменьшить количество воды, надо максимально быстро вывозить снег», – подчеркнул Борис Елкин.

Сейчас снег уже довольно тяжёлый и вывозить его довольно тяжело, отметил глава Пскова. «Но что делать? Это наша работа, будем выполнять. По подрядчикам, которые содержат парки, скверы и дороги, вопросов в принципе немного. Есть вопрос по вывозу снега, но сейчас мы будем усиливать позиции. Это связано с переходом с одного контракта на другой: один двухлетний закончился, сейчас второй начался. Идёт переходный период, сейчас будет усиливаться», – отметил глава города.

Ранее сообщалось, что на Северо-Запад России надвигается циклонический вихрь «Ваня». Вихрь закроет небо плотными облаками, принесёт снег и заметно повысит температуру. При этом атмосферное давление упадёт до 758 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.