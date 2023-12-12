Тюрьма грозит молодым людям за кражу мотоцикла в Пыталово

18:56, 12 декабря 2023, ПАИ

Тюрьма грозит молодым людям за кражу мотоцикла в Пыталово, сообщили ПАИ в прокуратуре Пыталовского района.

В ходе следствия установили, что в сентябре двое 18-летних жителей Пыталовского района, вступив в сговор, похитили с территории автостоянки в Пыталово мотоцикл (питбайк), который принадлежал местному жителю. Тем самым мужчине причинили ущерб в размере 70 600 рублей.

Уголовное дело направили в Пыталовский районный суд для рассмотрения. Санкция части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.