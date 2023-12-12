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Общество

Отопление и горячее водоснабжение снова появились в домах на дальнем Завеличье в Пскове

Отопление и горячее водоснабжение в 50 домах на дальнем Завеличье восстановлено, сообщил в своем телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.

Специалисты Псковских теплосетей вынуждены были временно прекратить подачу теплоносителя в многоэтажки, так как устраняли утечку на магистральной трассе теплоснабжения во дворе дома № 5 на улице Байкова. Утечка возникла из-за массового отключения электричества на Завеличье в прошлую пятницу.

Напомним, утром 8 декабря дальнее Завеличье в Пскове осталось без электричества. Местные жители сообщали, что света не было в домах на улицах Байкова, Печорской, Кузбасской Дивизии, Владимирской, Михайловской, Рокоссовского и других.

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