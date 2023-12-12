Финляндия откроет два КПП на границе с Россией

18:25, 12 декабря 2023, ПАИ

Два контрольно-пропускных пункта на границе России и Финляндии откроются 14 декабря. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт правительства Финляндии.

Контрольно-пропускной пункт «Ваалимаа – Торфяновка» расположен в Ленинградской области в 60 километрах от Выборга, «Ниирала – Вяртсиля» – в Карелии в 50 километрах от Сортавалы.

Два КПП будут открыты как минимум до 14 января 2024 года. По словам премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, часть введённых ранее ограничений на границе с Россией продолжат действовать. Он также отмечает высокий уровень готовности к новым ограничениям в случае угрозы национальной безопасности страны.

Напомним, четыре КПП на границе России и Финляндии закрыты с 18 ноября из-за наплыва мигрантов из третьих стран.