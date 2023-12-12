Олег Грицаев стал первым заместителем главы Гдовского района
Олег Грицаев стал первым заместителем главы Гдовского района, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
«Мы рады за нашего коллегу, верим, что у него всё получится. У Олега Юрьевича большой опыт организационной работы, в том числе в экстремальных условиях, которые требуют исключительно верного и быстрого принятия решений. При этом хотел бы выделить его замечательные человеческие качества – острый ум, эрудированность и надёжность. Конечно, это совершенно новое поле деятельности, но Олег Грицаев точно относится к числу людей, которые готовы учиться, разбираться, вести диалог и ответственно выполнять поставленные задачи. Надеюсь, в Гдовском районе Олег Юрьевич быстро освоится и станет частью муниципальной команды», – сказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.
Напомним, Олег Грицаев досрочно сложил полномочия депутата Псковского областного Собрания 30 ноября. Своё решение гвардии полковник в отставке, бывший замкомандира дивизии пояснил переходом на должность, которая не допускает совмещения со статусом депутата.
О сходстве и отличии операций на Украине и в Сирии можно прочитать в интервью с ветераном Вооруженных сил РФ Олегом Грицаевым здесь.
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