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Политика

Олег Грицаев стал первым заместителем главы Гдовского района

Олег Грицаев стал первым заместителем главы Гдовского района, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

​Олег Грицаев стал первым заместителем главы Гдовского района. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Мы рады за нашего коллегу, верим, что у него всё получится. У Олега Юрьевича большой опыт организационной работы, в том числе в экстремальных условиях, которые требуют исключительно верного и быстрого принятия решений. При этом хотел бы выделить его замечательные человеческие качества – острый ум, эрудированность и надёжность. Конечно, это совершенно новое поле деятельности, но Олег Грицаев точно относится к числу людей, которые готовы учиться, разбираться, вести диалог и ответственно выполнять поставленные задачи. Надеюсь, в Гдовском районе Олег Юрьевич быстро освоится и станет частью муниципальной команды», – сказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Напомним, Олег Грицаев досрочно сложил полномочия депутата Псковского областного Собрания 30 ноября. Своё решение гвардии полковник в отставке, бывший замкомандира дивизии пояснил переходом на должность, которая не допускает совмещения со статусом депутата.

О сходстве и отличии операций на Украине и в Сирии можно прочитать в интервью с ветераном Вооруженных сил РФ Олегом Грицаевым здесь.

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