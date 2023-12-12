300 000 рублей перевёл печерянин мошенникам после разговора в Skype

20:56, 12 декабря 2023, ПАИ

Интернет-мошенник обманул жителя Печорского района на 300 000 рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе районной прокуратуры.

Установлено, что 15 ноября 2023 года неизвестный в ходе разговора в Skype убедил пенсионера перевести деньги на указанный им счёт. Таким образом потерпевший лишился 300 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном размере), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.