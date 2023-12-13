Мужчина погиб при пожаре в Пскове

10:13, 13 декабря 2023, ПАИ

Мужчина погиб при пожаре в Пскове. Всего за минувшие сутки в регионе произошло три пожара. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

12 декабря в 7:08 в Опочке в Дорожном переулке в двухэтажном жилом доме сгорела кровля и дощатая веранда, в пристройке огонь повредил кровлю, также полностью выгорели комнаты на втором этаже и повреждён огнём первый этаж. Предположительной причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки внутри дома. Пожарным удалось спасти от возгорания две хозяйственные постройки и гараж.

В этот же день в 9:23 возгорание произошло в подвале пятиэтажного дома на улице Гагарина в Пскове. В результате пожара в подвале сгорел мусор, внутри закопчено. При ликвидации пожара был обнаружен погибшим неизвестный мужчина. Предположительно, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети в подвале.

Днём в 13:38 в жилом доме и на веранде в деревне Свиново Пыталовского района полностью сгорела кровля и кухня, внутри жилого дома закопчено. Возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении. Пожарным удалось спасти от огня жилой дом и две хозяйственные постройки.