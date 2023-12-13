Пропавшего более четырёх лет назад мужчину разыскивают в Великих Луках

10:30, 13 декабря 2023, ПАИ

Поиски пропавшего более четырёх лет назад 34-летнего мужчины продолжаются в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

4 августа 2019 года Евгений Степанов пропал в Великих Луках, до сих пор его местонахождение неизвестно.

Ростом мужчина 184 сантиметра, худощавого телосложения, короткие светло-русые волосы, светло-серые глаза.

Был одет в серую куртку, серо-белую рубашку в клетку, светло-серые джинсы, светло-коричневые ботинки.

Всех, кому что-нибудь известно о местонахождении Евгения Степанова, просят обратиться в уголовный розыск ОМВД России по Великим Лукам по телефону 8-906-223-11-28 или по номерам 02, 112.