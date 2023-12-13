Пропавшего более четырёх лет назад мужчину разыскивают в Великих Луках
Поиски пропавшего более четырёх лет назад 34-летнего мужчины продолжаются в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
4 августа 2019 года Евгений Степанов пропал в Великих Луках, до сих пор его местонахождение неизвестно.
Ростом мужчина 184 сантиметра, худощавого телосложения, короткие светло-русые волосы, светло-серые глаза.
Был одет в серую куртку, серо-белую рубашку в клетку, светло-серые джинсы, светло-коричневые ботинки.
Всех, кому что-нибудь известно о местонахождении Евгения Степанова, просят обратиться в уголовный розыск ОМВД России по Великим Лукам по телефону 8-906-223-11-28 или по номерам 02, 112.
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