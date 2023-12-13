Мировой судья приняла присягу в Великих Луках

13:52, 13 декабря 2023, ПАИ

Мировой судья судебного участка № 34 в Великих Луках Юлия Степанова приняла присягу. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Торжественная церемония состоялась в Великолукском городском суде сегодня, 13 декабря.

Открыл мероприятие председатель суда Дмитрий Рудин. Он представил назначенного на должность мирового судью и пожелал специалисту успехов в профессиональной деятельности, плодотворной и продолжительной работы.

Напомним, что ранее военную присягу приняли призванные на службу в Росгвардию псковичи.