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Общество

Мировой судья приняла присягу в Великих Луках

Мировой судья судебного участка № 34 в Великих Луках Юлия Степанова приняла присягу. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Мировой судья приняла присягу в Великих Луках. Фото: объединённая пресс-служба судов Псковской области

Торжественная церемония состоялась в Великолукском городском суде сегодня, 13 декабря.

Открыл мероприятие председатель суда Дмитрий Рудин. Он представил назначенного на должность мирового судью и пожелал специалисту успехов в профессиональной деятельности, плодотворной и продолжительной работы.

Напомним, что ранее военную присягу приняли призванные на службу в Росгвардию псковичи.

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