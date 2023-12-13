17-летнюю девушку разыскивают в Псковском районе

13:10, 13 декабря 2023, ПАИ

17-летнюю Александру Фролову разыскивают в Псковском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

7 декабря девушка ушла из дома в деревне Родина Псковского района. До сих пор её местонахождение неизвестно.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александры Фроловой, просят обратиться по телефонам (8 8112) 67-68-51 (дежурная часть ОМВД России по Псковскому району) или 02, 112.

По информации ПАИ, девушка целенаправленно ушла из дома и может прятаться у подруг.