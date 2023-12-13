Более 600 пешеходов оштрафовали в Пскове с начала года

16:59, 13 декабря 2023, ПАИ

626 пешеходов привлекли к административной ответственности в Пскове с начала 2023 года. Об этом сказал начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

При этом чаще всего пешеходов штрафуют за переход в неположенном месте и на красный сигнал светофора. Если же происходят случаи наезда на жителей Пскова, то в большинстве из них виноваты водители. По вине пешеходов произошло с начала 2023 года лишь 14 ДТП, сказал Владимир Папорт.

Кроме того, в городе увеличивается количество ДТП с детьми. За 11 месяцев этого года в Пскове произошло 32 ДТП с участием детей, в которых пострадали 35 человек.

В 11 случаях дети находились в автомобиле, рассказал Владимир Папорт. Однако в таких случаях большая часть несовершеннолетних получили незначительные телесные травмы, уточнил он.

Также 18 детей пострадали в качестве пешеходов и ещё шесть в качестве велосипедистов. При этом возраст, когда несовершеннолетние чаще всего попадают в ДТП, – от семи до десяти лет, заключил Владимир Папорт.