Энергетики за сутки восстановили 2,3 тысячи километров ЛЭП в Псковской области после снегопада
«Россети Северо-Запад» за сутки восстановили 2,3 тыс. километров ЛЭП в Псковской области после снегопада. Энергетики включили 113 линий электропередачи и 1,3 тыс. трансформаторных подстанций, сообщает пресс-служба компании.
Температурные «качели» с переходом через ноль градусов приводят к повторным технологическим нарушениям.
Работы идут круглосуточно. На смене 112 бригад. Привлечено 117 единиц спецтехники. Вчера в регион прибыли дополнительные силы из Вологодской, Новгородской областей и Республики Карелии.
Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме.
В Псковском филиале «Россети Северо-Запад» продолжает действовать особый режим. Специалисты будут работать до полной ликвидации последствий стихии.
«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.
Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.
Более 160 млн рублей выделят в Псковской области на реализацию проектов ТОС в 2024 году