Пять пожаров ликвидировали в Псковской области за сутки

09:47, 14 декабря 2023, ПАИ

Пять пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области за минувшие сутки, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В жилом доме в переулке Рабочем в Новоржеве котельная выгорела изнутри по всей площади. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети внутри котельной. Спасли жилой дом на две семьи.

Бесхозное строение сгорело в деревне Бакино Пушкиногорского района. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Грузовой автомобиль сгорел в деревне Горнихино Островского района. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Бесхозное строение выгорело изнутри на Ленинградском шоссе в деревне Маяково Стругокрасненского района. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Кроме того, огонь повредил кровлю в бесхозном строении на улице Мира в Бежаницах. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём неустановленного лица. Спасли два жилых дома и три хозяйственные постройки.