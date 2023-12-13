Пять пожаров ликвидировали в Псковской области за сутки
Пять пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области за минувшие сутки, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
В жилом доме в переулке Рабочем в Новоржеве котельная выгорела изнутри по всей площади. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети внутри котельной. Спасли жилой дом на две семьи.
Бесхозное строение сгорело в деревне Бакино Пушкиногорского района. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.
Грузовой автомобиль сгорел в деревне Горнихино Островского района. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
Бесхозное строение выгорело изнутри на Ленинградском шоссе в деревне Маяково Стругокрасненского района. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.
Кроме того, огонь повредил кровлю в бесхозном строении на улице Мира в Бежаницах. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём неустановленного лица. Спасли два жилых дома и три хозяйственные постройки.