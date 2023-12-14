Около полутора миллионов рублей похитили мошенники у псковичей

11:53, 14 декабря 2023, ПАИ

Около полутора миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с дистанционными мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Новосокольников и Дновского района позвонили неизвестные и предложили перечислить сбережения на безопасные счета. Граждане, обеспокоенные сообщением о несанкционированных попытках оформления на них кредитов, так и сделали. Другие жители региона потеряли деньги при попытках оплатить товары на различных интернет-сайтах.

После общения с мошенниками и потери денег пострадавшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.