Журналист ПАИ примет участие в большой пресс-конференции Владимира Путина

11:06, 14 декабря 2023, ПАИ

Журналист ПАИ Диана Михайлова примет участие в прямой линии президента России Владимира Путина с гражданами страны, совмещённой с большой пресс-конференцией.

В интервью Первому каналу Диана Михайлова рассказала, чего будет касаться её вопрос. Речь пойдёт о программе модернизации электросетового хозяйства региона. Напомним, она уже разработана, но вопрос финансирования пока подвис.

Отметим, что прямая линия с гражданами страны и ежегодная большая пресс-конференция для СМИ начнутся в 12:00 по московскому времени. На данный момент на прямую линию уже поступило более 2,2 млн вопросов.