Пскович станет комментатором Кубка Содружества по биатлону

12:23, 14 декабря 2023, ПАИ

Пскович Александр Кузьмин станет комментатором Кубка Содружества по биатлону, который пройдёт в Уфе. Об этом комментатор сообщил корреспонденту ПАИ.

«Я давно мечтал комментировать биатлон и сам занимался биатлоном много лет. Множество мероприятий, которые я проводил на протяжении последних лет, постепенно вели к таким крупным соревнованиям по биатлону. Для меня огромная честь комментировать это мероприятие. С огромным удовольствием буду подгонять вперёд всех участников», – поделился комментатор.

Александр Кузьмин уже прибыл на место событий сегодня рано утром. «Приятно, что много спортсменов ещё помнят меня. Биатлонисты моего возраста продолжают выступать на соревнованиях. Они сейчас на ведущих ролях. Но я уже по другую сторону. Они мне нужны будут на стрельбище, и я со стороны колонок и микрофонов буду поддерживать», – сказал он.

«Мне кажется, что парень, живущий в нашем прекрасном городе, который уже приглашён на такие крупные мероприятия, это огромная честь и огромная популярность для Пскова», – отметил собеседник ПАИ.

Комментатор подчеркнул, что не переживает перед началом соревнований. «Что касается волнения и страха – оно минимальное, потому что в любом случае я знаю, что нужно делать. Волнения будет больше, когда я буду комментировать в конце декабря чемпионат России по горнолыжному спорту, потому что я его не знаю. А биатлон я знаю от и до, поэтому здесь я как в своей тарелке и могу комментировать без всякого волнения», – резюмировал он.

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