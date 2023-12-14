«Луки Парк» возобновит работу с 20 декабря

16:25, 14 декабря 2023, ПАИ

«Луки Парк» возобновит свою работу с 20 декабря. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на парк.

С 20 декабря парк аттракционов будет работать с 15:00 до 20:00 со среды по воскресенье. Понедельник и вторник станут выходными днями.

Отмечается также, что «Луки Парк» подготовил для жителей и гостей Великих Лук обширную программу праздничных мероприятий. Подробности пока сохраняют в секрете.

Ранее сообщалось, что парк в Великих Луках временно закрылся на межсезонное техническое обслуживание и подготовку к зимнему периоду и новогодним праздникам.