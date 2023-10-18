«Луки Парк» временно закрывается
«Луки Парк» временно закрывается в Великих Луках на межсезонное техническое обслуживание и подготовку к зимнему периоду и новогодним праздникам. Об этом сообщает Luki-News.
Сотрудники запланировали большую работу по благоустройству территории и выполнению профилактических работ на аттракционах и в «Динопарке».
Отметим, что «Луки Парк» – парк аттракционов в Великих Луках, в котором находятся девять механических аттракционов, шесть аркадных игр, тир и «Динопарк» – парк с «живыми» динозаврами.
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