«Луки Парк» временно закрывается

13:54, 18 октября 2023, ПАИ

«Луки Парк» временно закрывается в Великих Луках на межсезонное техническое обслуживание и подготовку к зимнему периоду и новогодним праздникам. Об этом сообщает Luki-News.

Сотрудники запланировали большую работу по благоустройству территории и выполнению профилактических работ на аттракционах и в «Динопарке».

Отметим, что «Луки Парк» – парк аттракционов в Великих Луках, в котором находятся девять механических аттракционов, шесть аркадных игр, тир и «Динопарк» – парк с «живыми» динозаврами.