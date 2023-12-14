Мечта восьмилетней девочки из Великих Лук исполнится благодаря «Ёлке желаний»
Представители ОМВД России по городу Великие Луки и член общественного совета при ОМВД Александр Ильичев исполнят мечту восьмилетней девочки в рамках новогодней акции «Ёлка желаний». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
В открытке, которую сняли полицейские с ёлки, оказалось письмо от восьмилетней Софии из школы-интерната № 5. Девочка рассказала, как сильно она любит рисовать.
Великолучане исполнили желание девочки – под новогодней ёлкой для неё уже стоит долгожданный подарок.
Напомним, в Псковской области проходит ежегодная благотворительная акция «Ёлка желаний».
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