Мечта восьмилетней девочки из Великих Лук исполнится благодаря «Ёлке желаний»

17:38, 14 декабря 2023, ПАИ

Представители ОМВД России по городу Великие Луки и член общественного совета при ОМВД Александр Ильичев исполнят мечту восьмилетней девочки в рамках новогодней акции «Ёлка желаний». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области





В открытке, которую сняли полицейские с ёлки, оказалось письмо от восьмилетней Софии из школы-интерната № 5. Девочка рассказала, как сильно она любит рисовать.

Великолучане исполнили желание девочки – под новогодней ёлкой для неё уже стоит долгожданный подарок.

Напомним, в Псковской области проходит ежегодная благотворительная акция «Ёлка желаний».