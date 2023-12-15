День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечают сегодня

07:08, 15 декабря 2023, ПАИ

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечают в России сегодня, 15 декабря, сообщает сайт calend.ru.

Памятная дата отмечается в России ежегодно по инициативе союза журналистов с 1991 года. Поводом для её создания стало желание отметить вклад журналистов в развитие современного общества.

Всего в России ежегодно при различных обстоятельствах погибает от 10 до 20 журналистов.

В этот день вспоминают журналистов, которые погибли во время исполнения профессиональных обязанностей.

Близкие, друзья, коллеги и родственники чтят память репортёров, фотографов, телеоператоров, отдавших свои жизни на работе.