Жителя Пыталовского района осудят за выращивание конопли

09:57, 15 декабря 2023, ПАИ

Житель Пыталовского района незаконно выращивал и хранил у себя дома коноплю, изготавливая из нее наркотики. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что 51-летний мужчина на территории своего дома незаконно вырастил 42 куста конопли, а затем высушил и измельчил растения, изготовив наркотик каннабис. Мужчина хранил наркотики в крупном размере в собственном доме.

В отношении него утверждено обвинение в совершении преступлений по части 1 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства) и части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства).

Санкция части 1 статьи 231 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, части 2 статьи 228 УК РФ – до десяти лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.