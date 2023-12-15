На Солнце произошла самая сильная вспышка за последние шесть лет

00:14, 15 декабря 2023, ПАИ

Вспышку интенсивностью Х2,8 зафиксировали на Солнце сегодня около 20:00 по московскому времени. Она стала самой мощной с начала этого года, сообщают специалисты метеоцентра «Фобос».

Последний раз вспышки подобной силы на ближайшей к нам звезде были зафиксированы в 2017 году, подчеркивают метеорологи.

Отмечается, что такие активные события на Солнце часто становятся прологом к магнитным бурям, ближайшая из которых ожидается 16 декабря.

Во время магнитной бури некоторые метеозависимые люди могут столкнуться с головокружением или нарушениями сна.

Ранее врач-невролог Псковского госпиталя для ветеранов войн Оксана Жигунова отметила, что злоупотребление таблетками при головной боли приводит к обратному эффекту, а снять приступ помогут простые анальгетики с одним действующим веществом. Эксперт также подчеркнула, что головную боль терпеть нельзя.

Напомним, что последняя магнитная буря обрушилась на Землю 4 декабря. Её причиной стала корональная дыра на Солнце.