Пскович сбежал с коньяком на глазах у сотрудников магазина

11:30, 15 декабря 2023, ПАИ

Находящийся в алкогольном опьянении пскович сбежал с украденным коньяком из магазина на глазах у продавцов, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

В ноябре 2023 года гражданин находился в гостях у друзей, где распивал спиртное. К 12:00 алкоголь у них закончился, в связи с чем мужчина направился в магазин за спиртным.

Зайдя в торговый зал, пскович направился к прилавку со спиртным. Работники магазина подошли к мужчине и попросили его покинуть магазин, так как он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчину это возмутило, в связи с чем завязался словесный конфликт. После этого пскович понял, что денег для оплаты покупки у него с собой нет, из-за чего решил совершить кражу.

Взяв бутылку коньяка, мужчина направился к выходу из магазина. Подойдя к кассе, он неожиданно выбежал на улицу. Сотрудники магазина кричали ему, чтобы он остановился и вернул товар, но мужчина не остановился и убежал в соседний двор, где и выпил коньяк.

На данный момент первый заместитель прокурора Пскова направил уголовное дело в суд для рассмотрения. Согласно части 1 статьи 161 УК РФ мужчине грозит наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до четырёх лет, либо принудительных работ на срок до четырёх лет, либо лишение свободы на срок до четырёх лет.