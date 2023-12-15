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Происшествия

В Порховском районе работодателя хотят наказать за увольнение единственного кормильца в семье

В Порховском районе возбудили административное дело в отношении руководителя предприятия, уволившего сотрудника, являвшегося единственным кормильцем в семье, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.

На момент увольнения сотрудник являлся единственным кормильцем в семье, где воспитываются четверо несовершеннолетних детей, один из которых не достиг трёхлетнего возраста.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии в действиях руководителя предприятия состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ, подчеркнули в прокуратуре. Теперь предпринимателю грозит ответственность вплоть до наложения административного штрафа в размере до пяти тысяч рублей. В случае повторного правонарушения размер штрафа увеличивается до 20 тысяч рублей, также суд может назначить дисквалификацию на срок до трёх лет.

Административное дело направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Псковской области.

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