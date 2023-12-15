800 школьников Псковской области посетят Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ
800 школьников Псковской области посетят Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Поездки для детей организовываются при поддержке правительства региона. Об этом сообщает Официальный телеграм-канал Псковской области.
«Первые 200 школьников из Пскова и Великих Лук уже скоро отправятся в путешествие в Москву. В столицу поедут ребята, имеющие серьезные достижения в научно-исследовательской деятельности, творчестве, спорте, а также показавшие достойные результаты в учебе», – говорится в сообщении.
Школьники посетят стенд Псковской области, ознакомятся с выставочными площадками других субъектов, а также примут участие в мероприятиях форума, в том числе и тех, которые подготовил регион для посетителей.
Напомним, стенд Псковской области на выставке «Россия» кардинально меняет экспозицию. Также 20 декабря на выставке пройдёт День Псковской области.
Подробности деловой программы в рамках Дня Псковской области на выставке «Россия» рассказала руководитель регионального Фонда инвестиционного развития Екатерина Ершова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.
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