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Общество

800 школьников Псковской области посетят Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ

800 школьников Псковской области посетят Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Поездки для детей организовываются при поддержке правительства региона. Об этом сообщает Официальный телеграм-канал Псковской области.

«Первые 200 школьников из Пскова и Великих Лук уже скоро отправятся в путешествие в Москву. В столицу поедут ребята, имеющие серьезные достижения в научно-исследовательской деятельности, творчестве, спорте, а также показавшие достойные результаты в учебе», – говорится в сообщении.

Школьники посетят стенд Псковской области, ознакомятся с выставочными площадками других субъектов, а также примут участие в мероприятиях форума, в том числе и тех, которые подготовил регион для посетителей.

Напомним, стенд Псковской области на выставке «Россия» кардинально меняет экспозицию. Также 20 декабря на выставке пройдёт День Псковской области.

Подробности деловой программы в рамках Дня Псковской области на выставке «Россия» рассказала руководитель регионального Фонда инвестиционного развития Екатерина Ершова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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