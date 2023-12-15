Стенд Псковской области на выставке «Россия» кардинально меняет экспозицию

17:17, 15 декабря 2023, ПАИ

Какие изменения ждут стенд Псковской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ креатив-менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов.

«Меч князя Довмонта возвращается на Псковщину. У нас меняется и экспозиция – выставка арт-объектов «Стражи Пскова» Александра Николаева покинет стенд. В наших окошках появится новая выставка. Там разместятся фотографии псковских церквей в зимний период, а рядом расположится арт-объекты, имеющие отношение к этому сооружению», – рассказал он.

Выставка будет называться «Послание через века», добавили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области











Всего на ней представят шесть экспонатов: письмо потомкам и стеклянную бутылку, в которой было найдено письмо из Псково-Печерского монастыря, муравленый изразец, подлинный деревянный зубчатый лемех, подлинный шамотный кирпич от печей уникальных храмов города Пскова и элемент лепнины из зала графского дома усадьбы Строгановых, уточнили в дирекции.

Напомним, что на месте меча князя Довмонта уже расположилась новогодняя елка.

Отметим, выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все регионы России представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

Также 20 декабря на выставке пройдёт День Псковской области.

О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.