Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стенд Псковской области на выставке «Россия» кардинально меняет экспозицию 

Какие изменения ждут стенд Псковской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ креатив-менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов.

Стенд Псковской области на выставке «Россия» кардинально изменится. Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

«Меч князя Довмонта возвращается на Псковщину. У нас меняется и экспозиция – выставка арт-объектов «Стражи Пскова» Александра Николаева покинет стенд. В наших окошках появится новая выставка. Там разместятся фотографии псковских церквей в зимний период, а рядом расположится арт-объекты, имеющие отношение к этому сооружению», – рассказал он.

Выставка будет называться «Послание через века», добавили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

  • Стенд Псковской области на выставке «Россия» кардинально меняет экспозицию
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Стенд Псковской области на выставке «Россия» кардинально меняет экспозицию
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Стенд Псковской области на выставке «Россия» кардинально меняет экспозицию
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Стенд Псковской области на выставке «Россия» кардинально меняет экспозицию
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Стенд Псковской области на выставке «Россия» кардинально меняет экспозицию
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Стенд Псковской области на выставке «Россия» кардинально меняет экспозицию
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Всего на ней представят шесть экспонатов: письмо потомкам и стеклянную бутылку, в которой было найдено письмо из Псково-Печерского монастыря, муравленый изразец, подлинный деревянный зубчатый лемех, подлинный шамотный кирпич от печей уникальных храмов города Пскова и элемент лепнины из зала графского дома усадьбы Строгановых, уточнили в дирекции.

Напомним, что на месте меча князя Довмонта уже расположилась новогодняя елка.

Отметим, выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все регионы России представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

Также 20 декабря на выставке пройдёт День Псковской области.

О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 декабря 2023

Посол гостеприимства Псковской области представила регион на проекте «Мастера гостеприимства»
15 декабря 2023

ПсковГУ вошёл в состав Консорциума по созданию национальной сети технологических центров 
15 декабря 2023

«Дружина» в Островском районе приступила к патрулированию
15 декабря 2023

Реставрация церкви Сорока Мучеников Севастийских началась в Печорах
15 декабря 2023

Более двух десятков заявок уже поступило на премию «Народное признание»
15 декабря 2023

Огромного снежного дракона слепили в Псковской области
15 декабря 2023

Как привести лицо в порядок перед Новым годом, посоветовала псковский косметолог
15 декабря 2023

Повелители книг: Псковская областная библиотека отмечает юбилей

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...