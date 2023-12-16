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Происшествия

Пропавшую 53-летнюю женщину продолжают разыскивать в Пскове

Продолжается розыск пропавшей более двух лет назад 53-летней псковички Антонины Афанасьевой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пропавшую 53-летнюю женщину продолжают разыскивать в Пскове. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Пропавшая уроженка деревни Молево Красногородского района проживала в Пскове в доме на улице Николая Васильева. 30 октября 2021 года без вести пропала в Пскове, до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

На вид женщине 50-55 лет, рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, лицо овальной формы, короткие чёрные волосы, карие глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Антонины Афанасьевой, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-921-118-23-42 в отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову или в дежурную часть по номеру 59-63-22.

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