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Общество

Волка заметили в центре Себежа

Волка, гуляющего в центре Себежа, запечатлела местная жительница. Об этом пишет газета Себежского района «Призыв».

Дикое животное попало на камеру видеонаблюдения на одном из частных домов на улице Пригородной.

Ранее волка также заметили жители села Новоселье Стругокрасненского района. Председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ пояснил, что в Псковской области волки выходят к домам в поисках еды.

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