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Происшествия

Волк нагнал страху на жителей Струго-Красненского района

Волка, гуляющего по селу Новоселье Струго-Красненского района, заметила местная жительница 2 сентября, пишет районная газета «Струги».

Фото: Юлия Яковец

Женщина на своей странице в соцсетях отметила, что такого поведения за хищниками раньше не замечали: в посёлке они были очень редкими гостями. «В районе железнодорожного переезда гуляет волк. Не стесняется появляться днём, рыщет по окрестностям. Люди, будьте бдительны и осторожны», – написала она.

В комментариях отметили, что хищника видели в тот же день в 23:00 у частного сектора. «Волк замечен на улице Новое Страхоново, уже пропадают коты. Берегите собак», – написал мужчина. Другая местная жительница отметила, что видела хищника в своём огороде в тот же день около 7:00.

Ранее председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов рассказал, как защитить домашнюю собаку от нападения волков. О правилах поведения при встрече с волком читайте в статье колумниста ПАИ Николая Бесклёвного. 

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