В Псковской области волки выходят к домам в поисках еды – эксперт

15:15, 14 ноября 2023, ПАИ

О способах регулирования популяции волков в Псковской области и почему серый хищник выходит к человеческому жилью, рассказал председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.​

«Волк начал проявлять активность вблизи населённых пунктов, и объяснение этому простое. Основным объектом охоты в Псковской области для волка является кабан. В связи с тем что регион подвержен АЧС свиней, соответствующими документами и Минприроды установлены предельные значения по плотности популяции кабана на территории области. По этой причине численность кабана резко сокращена. Волк утратил основной объект охоты и питания и пытается его восполнить тем, что есть поблизости», – сказал Виктор Мусатов.

Он также отметил, что государством регулируется охота на волка. За его добычу положено премирование в десять тысяч рублей. В 2023 году в Псковской области добыто 242 волка, за 2022 год – 287. Волк распределён преимущественно равномерно, больше всего сообщений о замеченных животных вблизи населённых пунктов поступало от жителей Псковского и Себежского районов.