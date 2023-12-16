Более 40 тысяч писем отправили россияне Деду Морозу
Более 40 тысяч писем отправили россияне Деду Морозу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Почты России» Михаила Волкова.
При этом в прошлом году число писем Деду Морозу составило 170 тысяч.
«За две недели до Нового года объём заметно увеличивается. В прошлом году отправили 170 тысяч. Думаю, в этом будет не меньше, ведь люди верят в чудо и добро», – отметил Михаил Волков.
Ранее сообщалось, что в почтовых отделениях Псковской области можно купить новогодние марки.
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