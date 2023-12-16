Более 40 тысяч писем отправили россияне Деду Морозу

11:58, 16 декабря 2023, ПАИ

Более 40 тысяч писем отправили россияне Деду Морозу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Почты России» Михаила Волкова.

При этом в прошлом году число писем Деду Морозу составило 170 тысяч.

«За две недели до Нового года объём заметно увеличивается. В прошлом году отправили 170 тысяч. Думаю, в этом будет не меньше, ведь люди верят в чудо и добро», – отметил Михаил Волков.

Ранее сообщалось, что в почтовых отделениях Псковской области можно купить новогодние марки.