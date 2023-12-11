В почтовых отделениях Псковской области можно купить новогодние марки

10:32, 11 декабря 2023, ПАИ

В почтовых отделениях Псковской области можно купить новогодние марки, сообщили ПАИ в УФПС региона.

В почтовое обращение вышла праздничная марка «С Новым Годом!». На ней на фоне снежных узоров изображены снегирь и веточки с ягодами рябины. Рисунок почтовой марки был определён по результатам Всероссийского конкурса рисунка среди профессиональных художников. Победителем стала Ирина Киян из Москвы. Её работа получила признание жюри, а также наибольшую поддержку в онлайн-голосовании в номинации «Почтовая марка» и приз зрительских симпатий.

Тираж новогодней марки — 423 000 экземпляров, в Псковскую область поступило 1350 штук. Её цена — 29 руб.

Кроме того, в почтовых отделениях Псковской области к празднику можно приобрести конверты двух видов «С Новым годом!», а также красочные новогодние поздравительные открытки.