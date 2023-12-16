Более 800 тысяч рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками

13:31, 16 декабря 2023, ПАИ

Более 800 тысяч рублей лишились жители Пскова и Великих Лук после общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям региона звонили неизвестные под видом сотрудников банков и правоохранительных органов. Они сообщили своим собеседникам, что некие злоумышленники будто бы намерены незаконно оформить на них кредиты и списать денежные средства со счетов. Чтобы предотвратить это, звонившие настоятельно рекомендовали собеседникам самим срочно оформить кредиты, после чего полученные деньги перевести на «безопасные счета».

А других жителей региона мошенники ввели в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах. В итоге после общения с мошенниками псковичи и великолучане лишились более 800 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Ведётся расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.