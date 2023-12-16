Безработная жительница Великолукского района фиктивно зарегистрировала россиянку

15:34, 16 декабря 2023, ПАИ

Жительница Великолукского района незаконно зарегистрировала россиянку. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в одной из деревень Великолукского района безработная местная 44-летняя жительница фиктивно зарегистрировала гражданку Российской Федерации без фактического её пребывания по месту регистрации.

Обстоятельства произошедшего выясняются.