Праздничные огни зажглись на главной ёлке Палкинского района

21:39, 16 декабря 2023, ПАИ

Праздничные огни зажглись на главной ёлке Палкинского района, сообщает газета «Льновод».

«Глава района Ольга Потапова отметила, что сюрпризы к Новому году продолжатся. Всем желаем праздничного настроения!» – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новогоднюю ёлку установили и зажгли на центральной площади в Красногородске.

Кроме того, учащиеся школ и детских садов Опочецкого района сделали около 200 игрушек для украшения городских ёлок.