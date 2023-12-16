Праздничные огни зажглись на главной ёлке Палкинского района
Праздничные огни зажглись на главной ёлке Палкинского района, сообщает газета «Льновод».
«Глава района Ольга Потапова отметила, что сюрпризы к Новому году продолжатся. Всем желаем праздничного настроения!» – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что новогоднюю ёлку установили и зажгли на центральной площади в Красногородске.
Кроме того, учащиеся школ и детских садов Опочецкого района сделали около 200 игрушек для украшения городских ёлок.
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16 декабря 2023
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