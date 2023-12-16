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Общество

Праздничные огни зажглись на главной ёлке Палкинского района

Праздничные огни зажглись на главной ёлке Палкинского района, сообщает газета «Льновод».

Праздничные огни зажглись на главной ёлке Палкинского района. Фото здесь и далее: газета «Льновод»

«Глава района Ольга Потапова отметила, что сюрпризы к Новому году продолжатся. Всем желаем праздничного настроения!» – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новогоднюю ёлку установили и зажгли на центральной площади в Красногородске.

Кроме того, учащиеся школ и детских садов Опочецкого района сделали около 200 игрушек для украшения городских ёлок.

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