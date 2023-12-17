Таможня Германии будет конфисковывать рождественские посылки из России
Таможня ФРГ вправе арестовать или конфисковать некоторые рождественские подарки, присылаемые из России, чтобы соблюсти санкционный режим. Об этом ведомство сообщило на своём сайте, пишет газета «Известия».
Там напомнили, что введённые Евросоюзом против России санкции запрещают ввоз в ФРГ ряда товаров.
«Под него подпадают и товары, которые могут иметь типичное содержание подарочных посылок, например целлюлоза и бумага, древесина и изделия из дерева, камни и драгоценные металлы (золото), сигареты, пластмассы и химическая продукция, включая готовую химическую продукцию, такую как косметика», – говорится в сообщении.
В ведомстве обратили внимание, что исключений для подарков не предусмотрено.
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